Mestské časti majú zmysel (?)

V poslednom období často počúvame o mestských častiach Košíc a Bratislavy a ich prípadnom rušení. Čo vieme z reformného plánu MFSR, ako mestské časti fungujú a aký je s nimi problém?

Tému mestských častí, v rámci širokého diskurzu otvorilo nepriamo Ministerstvo financií SR, svojím plánom "Moderné a úspešné Slovensko". Urobilo tak na začiatku strany 103 a koncom strany 104 v odseku, ktorý nazvali "Reforma samospráv". Celý svoj profesný život pracujem vo verejnej správe. Z toho väčšiu časť v samospráve. Trocha ma mrzí, že "Reforme samospráv" venovalo ministerstvo vo svojom strategickom dokumente presne 1052 znakov. Vrátane bodiek a nadpisu. Jednou z mála viet k tejto "reforme" bola aj veta: "V prípade Bratislavy a Košíc bude aplikovaná len jedna úroveň riadenia (zrušia sa mestské časti)." To bolo vlastne jediné reálne opatrenie, ktoré vyšlo z tohto plánu. Musím povedať, že na to, že na Slovensku máme 1125 obcí pod 500 obyvateľov (čo je viac obcí ako počet znakov v "reforme samospráv") je neprimerané riešiť rušenie 39 mestských častí a nič viac. Tento dokument, však má aj svoje svetlé časti. V časti Verejné inštitúcie a regulácie uvádza, že obce s 20 až 50 tis. obyvateľmi dokážu až 90% svojich výdavkov minúť na rozvoj obce a poskytovanie služieb. Zároveň uvádza, že tieto obce sú pri svojom výkone najefektívnejšie. S ďalším rastom počtu obyvateľov efektívnosť klesá, napríklad z dôvodu zložitejšej komunikácie, či koordinačnými problémami.

Načo sú dobré mestské časti?

Mestské časti majú len dve mestá na Slovensku. Bratislava (takmer 500 tis. obyvateľov) a Košice (takmer 250 tis. obyvateľov). Je preto logické, že pre zvýšenie efektivity vynaložených financií, ale aj úrovne služieb, je potrebné zriadiť v rámci miest menšie celky, ktoré budú vykonávať niektoré kompetencie. Nie (len) podľa mňa, odvodzujem to aj z materiálu MFSR. Toto však nie je jediná výhoda mestských častí. Ruku na srdce - máte problém s chodníkom pred svojím blokom. Asi sa hneď nepôjdete objednať k primátorovi mesta. Väčšina obyvateľov sa prirodzene obracia v prvom rade na starostu mestskej časti. Ten sa môže aktívnejšie zaujímať aj o každodenné problémy obyvateľov.

Čo majú mestské časti na starosti?

Ktoré ako. To je asi najväčší problém, aký máme. Kompetencie. Iné kompetencie majú mestské časti v Bratislave, iné mestské časti v Košiciach. Iné kompetencie majú veľké mestské časti, iné malé. Chaos, neporiadok. Uvediem jeden príklad. Kúpili ste si psíka. Zisťujete, akú máte povinnosť voči úradom. Po dlhom googlení si zistíte, že potrebujete psa nahlásiť na úrade mestskej časti. Tam vám však povedia, že psa síce zapíšu do daného registra na mestskej časti, no napriek tomu musíte ísť na magistrát mesta Košice, aby ste sa zaregistrovali na platenie dane za psa. Tú následne platíte mestu Košice, aby mesto polovicu vybraných peňazí poslalo naspäť na mestskú časť. Aké jednoduché..

Mestské časti v Košiciach si zaslúžia reštart!

V Košiciach máme veľa mestských častí. Myslí si to väčšina obyvateľov a myslím si to aj ja. Okrem počtu majú problém aj s kompetenciami. Vo viacerých veciach, slúžia mestské časti ako pošta pre magistrát mesta. Nie preto, že by nechceli alebo nevedeli problémy obyvateľov riešiť. Niekedy tak totiž robia aj nad rámec svojich možností. Jednoducho preto, že na to nemajú kompetencie. Riešenie tejto témy je však v nedohľadne. Neexistuje totiž fórum, na ktorom by sa táto otázka mala riešiť. Kompetencie mestských častí sú uvedené v štatúte mesta Košice, ktorý môžu meniť poslanci mestského zastupiteľstva. Aký je problém? Práve som si na priamom prenose zo zastupiteľstva mesta Košice vypočul, že nie je vhodné zakladať komisiu na prerozdelenie kompetencií pri mestskom zastupiteľstve, lebo by o tom tak či tak rozhodli len poslanci a že je treba zapojiť radu starostov (kde majú drtivú väčšinu hlasov malé mestské časti, a starosta/starostka mestskej časti Šebastovce s počtom obyvateľov do 800 má rovnaký hlas ako starosta MČ Sever s 20.000 obyvateľmi) a hlavne treba zapojiť odborníkov na samosprávu.

Hľadá sa odborník na samosprávu, ktorý vyrieši problém s mestskými časťami!

Nie vážne. Kto je odborník na samosprávu? Je to akýkoľvek politológ, alebo človek ktorý pracuje na sekcií verejnej správy ministerstva vnútra, alebo je to človek, ktorý niekoľko rokov pracuje na magistráte mesta Košice, alebo niekto kto vystriedal niekoľko úradov v rámci samosprávy? Neviem. skúste mi povedať, kto je na Slovensku taký odborník na samosprávy, aby bol autoritou pre zastupiteľstvo mesta Košice a zároveň pre predstaviteľov magistrátu. Ten kto vyrieši tento problém. Nemyslím si, že takého nájdeme. Bolo by možno najlepšie ak by toto politické rozhodnutie, prijali politici. Ktorých sme si zvolili. Od toho tam sú. Jasné - spravme si analýzy, poprípade výskum aby to nebolo rozhodnutie len od stola a bez zamyslenia. V konečnom dôsledku však musia štatút otvoriť a hlasovať za neho poslanci. Bol by som rád, ak by sa po rokoch rozprávania o tom, čo všetko treba zmeniť v rámci fungovania mestských častí, aj niečo spravilo. Narozprávalo sa toho už dosť. Čo myslíte?..